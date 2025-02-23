Çankırı'da otelin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Ankara-Çankırı kara yolu üzerinde bulunan üç katlı otelin çatı kısmından dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.