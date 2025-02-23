Çankırı'da otelin bacasında çıkan yangın söndürüldü
Çankırı'da otelin baca kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Çankırı'da otelin baca kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Ankara-Çankırı kara yolu üzerinde bulunan üç katlı otelin çatı kısmından dumanların yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan müdahale sonrası otelin baca kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Otelde hasar meydana geldi.
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