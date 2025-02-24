Çankırı'da jandarma motosiklet güvenliği konusunda eğitim verdi

Çankırı'da jandarma personeli motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verdi.

Bursa Trafik Okul Komutanlığından gelen motosiklet eğitmenleri, Çankırılı vatandaşlara ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığında görevli motosiklet kullanan personele yönelik Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda "Yerinde Güvenli Motosiklet Kullanımı Farkındalık Eğitimi" düzenledi.

Eğitimde, motosiklet kazalarının istatistiksel verileri üzerinden sürücüler bilgilendirildi. Ayrıca, trafik kurallarına uyum, şerit ihlali, takip mesafesi gibi temel güvenlik önlemleri hakkında da önemli bilgiler paylaşıldı.

Kaza oranlarında artış gözlemlenmesi nedeniyle, bu eğitimlerle kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığı, eğitimlerin Türkiye'nin her bölgesinde, hem jandarma personeline hem de sivil vatandaşlara verildiği belirtildi.

Yoğun katılımın olduğu programda, eğitime katılan vatandaşlar, verilen eğitimden memnun kaldıklarını ve bu tür organizasyonların çok faydalı olduğunu belirtti.