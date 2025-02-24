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        Çankırı'da jandarma motosiklet güvenliği konusunda eğitim verdi

        Çankırı'da jandarma personeli motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:36 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:14
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        Çankırı'da jandarma motosiklet güvenliği konusunda eğitim verdi
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        Çankırı'da jandarma personeli motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verdi.

        Bursa Trafik Okul Komutanlığından gelen motosiklet eğitmenleri, Çankırılı vatandaşlara ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığında görevli motosiklet kullanan personele yönelik Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda "Yerinde Güvenli Motosiklet Kullanımı Farkındalık Eğitimi" düzenledi.

        Eğitimde, motosiklet kazalarının istatistiksel verileri üzerinden sürücüler bilgilendirildi. Ayrıca, trafik kurallarına uyum, şerit ihlali, takip mesafesi gibi temel güvenlik önlemleri hakkında da önemli bilgiler paylaşıldı.

        Kaza oranlarında artış gözlemlenmesi nedeniyle, bu eğitimlerle kazaların en aza indirilmesinin amaçlandığı, eğitimlerin Türkiye'nin her bölgesinde, hem jandarma personeline hem de sivil vatandaşlara verildiği belirtildi.

        Yoğun katılımın olduğu programda, eğitime katılan vatandaşlar, verilen eğitimden memnun kaldıklarını ve bu tür organizasyonların çok faydalı olduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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