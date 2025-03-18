ÇAKÜ'den uluslararası akademik başarı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin (ÇAKÜ) uluslararası akademik derecelendirme platformu SCImago tarafından açıklanan sıralamalarda büyük başarıya imza attığı bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin Ekoloji, Davranış ve Sistematik alanında Türkiye birincisi olduğu, Orman Bilimleri alanında Türkiye 6'ncısı, Bitki Bilimi alanında ise Türkiye 12'ncisi olduğu belirtildi.

Sanat ve Beşeri alanında 39'uncu, İnşaat ve Yapı Mühendisliği alanında 47'nci, Tarım ve Biyolojik Bilimler alanında 55'inci ve Matematik alanında 56'ncı sırada yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Bu önemli başarı, ÇAKÜ’nün bilimsel araştırmalara verdiği önemi ve küresel düzeyde rekabet eden akademik kadrosunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doğa Bilimleri ve çevre alanındaki çalışmalarla Türkiye’de zirveye oturan üniversite, sürdürülebilir çevre politikaları, yenilikçi ekosistem araştırmaları ve biyolojik çeşitlilik konularındaki katkılarıyla fark yaratmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, "Bu başarı, akademisyenlerimizin ve araştırmacılarımızın özverili çalışmalarının bir sonucudur. Üniversitemizi dünya çapında daha ileriye taşımak için bilim üretmeye, araştırmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz ve program akreditasyon süreçleriyle de eğitim öğretim niteliğini artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.