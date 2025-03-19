Ilgaz'da şehitlik yenilendi

Ilgaz Şehitliği'nin yenileme ve çevre düzenlene çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, şehitlik içerisinde kesme taştan duvar ile örülen alana Ilgazlı 22 şehidin anısına oluşturulan mermer blokların yerleştirildiğini, bu bloklara şehitlerin künyelerinin eklendiğini ve Kurtuluş Savaşı şehitlerine ait kitabelerin ve silinen yazıların yenilendiğini belirtti.

Şehitlerin ismini ve şehitlerin hatırası vatan toprağını yaşatmayı gaye edindiklerini aktaran Öztürk, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimizi andığımız bugün, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Belediye olarak şehitlerimize olan görevimizi yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. 22 Ilgazlı şehidimizin adını yaşatacak bir çalışmayı ilçemize kazandırmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.