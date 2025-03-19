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        Ilgaz'da iftar yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşın evine ulaştırılıyor

        Ilgaz'da ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemekleri kapılarına getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 14:55 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:55
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        Ilgaz'da iftar yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşın evine ulaştırılıyor
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        Ilgaz'da ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar yemekleri kapılarına getiriliyor.

        Ilgaz Belediyesi tarafından yaşlı, ihtiyaç sahibi, rahatsızlığı bulunan yaklaşık 350 vatandaş için hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, 20 personel ve 6 araç ile evlere götürülüyor.

        Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2020 yılından bu yana ilçede iftar çadırını kaldırdıklarını söyledi.

        İftar yemeklerini vatandaşların evlerine götürerek teslim ettiklerini dile getiren Öztürk, "Bu süreçte özveriyle çalışan personelimize teşekkür ediyor, tutacağımız oruçları, vereceğimiz sadaka ve zekatlarımızı ziyadesiyle kabul ve makbul buyurmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum." dedi.

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