Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ÇAKÜ Teknokent açılışında konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde 81 ilimizin tamamında açacağımız 100 yeni girişim ofisiyle, girişimcilerin potansiyel müşterilerine, iş dünyası ve yatırım fırsatlarına daha hızlı erişimini mümkün kılacağız." dedi.

Kacır, Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Teknokent'in açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın, tarihindeki en güçlü dönüşümlerden birinin eşiğinde yer aldığını söyledi.

Teknolojik devrimin sosyal yaşamdan iş dünyasına, üretim süreçlerinden tüketici beklentilerine kadar her alanı kökten şekillendirdiğini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Yeni düzende, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasında özgün ve yenilikçi çözümler geliştirme yetkinliği belirleyici bir rol oynuyor. Bu anlayışla, son 22 yılda adeta sıfırdan başlayarak dev bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüştüğü teknoparklarımızın sayısını 2'den 105'e, teknoparklarımızda inovasyon odaklı çalışan girişimlerin sayısını 56'dan 11 bin 500'ün üzerine çıkardık. Kuluçka aşamasındaki girişimlerin pazara açılma ve ölçeklenme sürecinde ihtiyaçlarına cevap veren Teknoloji Geliştirme Merkezlerimiz KOSGEB TEKMER'lerin sayısı 31'e ulaştı. Sayıları 1600'ü aşan AR-GE ve tasarım merkezleriyle de firmalarımızın AR-GE ve inovasyonu özümseyerek, katma değer odaklı ürün ve hizmetler sunmalarına katkı veriyoruz." ifadesini kullandı.

Finansmana erişimi kolaylaştırmak, girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir büyümesini ve inovasyon kapasitesinin artmasını sağlamak açısından oluşturulan altyapıların kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kacır, "Devreye aldığımız fonların fonu ve eş finansman modelleriyle, toplamda 4,1 milyar liralık kamu kaynağını geçtiğimiz dönemde girişimlerimize yönlendirdik. Sağladığımız finansmanın oluşturduğu çarpan etkisiyle girişimlerimiz için 88 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik. AR-GE teşviklerimizden en üst düzeyde faydalanan AR-GE ve tasarım merkezleri ve teknopark firmalarının yararlandıkları teşviklerin bir bölümünü girişimlere yönlendirmelerini zorunlu kılan mevzuat düzenlemelerini yürürlüğe koyduk. Bu adım neticesinde, bugüne kadar güncel değerle 7,2 milyar lira finansmanı girişim ekosistemine kazandırdık. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin girişimlere dönüşmesini destekleyen TÜBİTAK BİGG programıyla bugüne dek 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik. 2018'den bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji üretme ve geliştirme serüvenine dahil ettik." diye konuştu.

- Hedef 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimi, 100 Turcorn Bakan Kacır, 22 yıl boyunca inşa edilen özgün, kapsamlı girişimcilik destek modelinin meyvelerini son yıllarda almaya başladıklarını dile getirerek, şunları aktardı: "Teknoloji girişimciliği ekosistemlerinin küresel ölçekteki başarısını en iyi yansıtan göstergelerden biri, bu ekosistemden çıkıp milyar dolar değerlemeyi aşarak 'unicorn' statüsüne ulaşan girişimlerin sayısıdır. Pandemi öncesi dönemde henüz Türkiye'de unicornumuz yoktu, bugün ise 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 "Turcorn"umuz var. Bu 7 teknoloji girişimcisinin 6'sının Bakanlığımız destekleriyle bu başarıyı yakalamış olması, oluşturduğumuz hedef odaklı destek mekanizmalarının başarısını ve girişimcilik politikalarımızın istikametinin doğru yönde olduğunu teyit ediyor. Hedefimiz 2030 yılına kadar bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin ve 100 Turcorn'un doğmasıdır. Bu iddialı hedeflere hızla ulaşma potansiyeline ve imkanına sahibiz. Yeter ki teknoloji girişimciliğinde elde ettiğimiz yüksek dinamizmi geleceğe taşıyalım. Nitelikli insan kaynağı planlamasıyla, girişimci dostu projelerle yurdumuzun dört bir yanında girişimcilerin fikirlerini gerçekleştirmesini mümkün kılacak adımları atalım. Bu doğrultuda, erken aşamayı başarıyla geride bırakan ve yüksek büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin daha küresel pazarlara açılmasını desteklemek amacıyla Turcorn 100 Programı'nı geçtiğimiz yıl hayata geçirdik." Terminal İstanbul Projesi'yle Atatürk Havalimanı'nın terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline getirdiklerini söyleyen Kacır, "Teknoloji alanında yetkin profesyonellerin ve yenilikçi girişimlerin başarı yolculuklarını Türkiye'de sürdürmeleri için kapsamlı bir destek paketi sunan Türkiye Tech Visa Programı'nı devreye aldık. Elbette teknoloji girişimciliğinin sağladığı ekonomik değerin ülke sathında hissedilmesini mümkün kılacak adımların atılması temel önceliğimiz. Ülkemizde AR-GE ve inovasyon kültürünün gelişmesinde öncü role sahip teknoparklarımız son 22 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetlerle çehresi değişen şehirlerimizde yenilikçi fikirlerin hayat bulması için güçlü bir zemin de oluşturuyor. Tarihiyle, eşsiz tabii güzellikleriyle ve zengin kültürel mirasıyla, Orta Anadolu'nun yıldızı Çankırı da bu şehirlerimizden bir tanesi. 2007'de kurulan ve bugün 17 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Çankırı Karatekin Üniversitesiyle şehrimiz bir eğitim ve bilim üssü kimliğine kavuştu. Geçtiğimiz 22 yılda, sayıları 1'den 6'ya yükselen ve bugün 80'e yakın firmaya ev sahipliği yapan OSB'leriyle ve üretim gücüyle Türkiye'nin sanayi haritasında önemli bir yer edindi." bilgisini paylaştı.