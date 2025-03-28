Şabanözü Belediyesi'nden Ramazan Bayramı temizliği
Şabanözü Belediye Başkanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi kent meydanında, caddelerde temizlik çalışması başlattı.
Şabanözü Belediye Başkanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi kent meydanında, caddelerde temizlik çalışması başlattı.
Şabanözü Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında toplu temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Ramazan Bayramı nedeniyle ilçe kent meydanında ve yoğun olarak kullanılan cadde ve sokakları temizlediklerini söyledi.
Başkan Özcan, ekiplerin yıkama ve süpürme yaparak temizlik yaptıklarını belirtti.
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