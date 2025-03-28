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        Şabanözü Belediyesi'nden Ramazan Bayramı temizliği

        Şabanözü Belediye Başkanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi kent meydanında, caddelerde temizlik çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:18 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:18
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        Şabanözü Belediyesi'nden Ramazan Bayramı temizliği
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        Şabanözü Belediye Başkanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi kent meydanında, caddelerde temizlik çalışması başlattı.

        Şabanözü Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında toplu temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Ramazan Bayramı nedeniyle ilçe kent meydanında ve yoğun olarak kullanılan cadde ve sokakları temizlediklerini söyledi.

        Başkan Özcan, ekiplerin yıkama ve süpürme yaparak temizlik yaptıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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