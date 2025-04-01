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        Çankırı'da baharın gelişi yüzlerce yıldır "Akyel Şenliği" ile kutlanıyor

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde, baharın gelişi, geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan "Akyel Şenliği" ile kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:27 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:38
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        Çankırı'da baharın gelişi yüzlerce yıldır "Akyel Şenliği" ile kutlanıyor
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        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde, baharın gelişi, geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan "Akyel Şenliği" ile kutlandı.

        Cemrenin toprağa düşmesi, karın erimesi ve kışın sona ermesini kutlamak amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, ilk olarak köyde bulunan mezarlıkları ziyaret etti.

        Daha sonra yanlarında getirdikleri kuru yemiş ve şekerlemeleri birbirlerine ikram eden vatandaşlar, yardımlaşmanın önemine dikkati çekti.

        Hüyük köyü muhtarı Satılmış Canbaz, AA muhabirine, geleneğin uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

        Dedelerinden duyduklarına göre geleneğin yaklaşık 200 yıldır sürdüğünü anlatan Canbaz, "Senenin sonunda, baharın habercisi olan cemrelerin düşmesiyle bu Akyel şenliğini düzenliyoruz. Yaptığımız bu etkinliğin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Ramazan Gümüşok da yaklaşık yetmiş yıldır bu etkinliği bildiğini belirterek, "Dedelerimizden ve ebelerimizden duyduğumuza göre bu gelenek 150-200 yıllık bir geçmişe sahip. Her sene baharın gelişiyle birlikte köyümüzde bu etkinliğini düzenleriz. Geleneklerimize sahip çıkan ve etkinliğe katılım gösteren tüm köylülerime teşekkür ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri

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