Çankırı Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Çankırı Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canıtez, mesajında, Anadolu Ajansının, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Kurtuluş Savaşı süresince ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmek amacıyla kurulduğunu aktaran Canıtez, "Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran, aziz milletimizi ve dünya kamuoyunu eksiksiz ve doğru bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getiren, ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılını kutluyorum. Anadolu Ajansının kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında emeği geçenleri saygıyla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.