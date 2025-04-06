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        Çankırı Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

        Çankırı Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:18
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        Çankırı Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
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        Çankırı Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Canıtez, mesajında, Anadolu Ajansının, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Kurtuluş Savaşı süresince ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmek amacıyla kurulduğunu aktaran Canıtez, "Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran, aziz milletimizi ve dünya kamuoyunu eksiksiz ve doğru bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getiren, ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılını kutluyorum. Anadolu Ajansının kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında emeği geçenleri saygıyla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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