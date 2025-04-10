Çankırı'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kaymakam Minuz da tüm polislerin Polis Haftası'nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Buradaki törenin ardından İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Mustafa Aydemir ve beraberindekiler Kaymakam Erkan Minuz'u makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

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