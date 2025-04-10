Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'nın ilçelerinde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL

        Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'nın ilçelerinde tören düzenlendi.

        Orta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Polis memuru Nuran Gündoğdu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program sona erdi.

        Buradaki törenin ardından İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Mustafa Aydemir ve beraberindekiler Kaymakam Erkan Minuz'u makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

        Kaymakam Minuz da tüm polislerin Polis Haftası'nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

        Törene, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, kurum müdürleri ve polis memurları katıldı.

        -Çerkeş

        Çerkeş Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Miraç Çinel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Buradaki törenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü araçları ilçede kortej geçişi yaptı.

        Törene, Çerkeş Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Soymaz, Belediye Başkan Vekili Ramazan Göktepe, kurum müdürleri ve polis memurları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Berkay Gezgin ve 101 kişiye tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        Cem Köksal'a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        10 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!

        Benzer Haberler

        Çerkeşli sporcular Karabük'te düzenlene turnuvada dereceler elde etti
        Çerkeşli sporcular Karabük'te düzenlene turnuvada dereceler elde etti
        Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri bayram tatilinde 35 bin ziyaretçi ağırladı
        Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri bayram tatilinde 35 bin ziyaretçi ağırladı
        Futbol turnuvasında birinci olan takım Şabanözü Kaymakamı ve Belediye Başka...
        Futbol turnuvasında birinci olan takım Şabanözü Kaymakamı ve Belediye Başka...
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Korgun Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Polis Haftası mesajı
        Korgun Kaymakamı ve Belediye Başkanı'ndan Polis Haftası mesajı
        Yapı betonlarındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek
        Yapı betonlarındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek