Çankırı'nın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'nın ilçelerinde tören düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'nın ilçelerinde tören düzenlendi.
Orta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Polis memuru Nuran Gündoğdu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından program sona erdi.
Buradaki törenin ardından İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Mustafa Aydemir ve beraberindekiler Kaymakam Erkan Minuz'u makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.
Kaymakam Minuz da tüm polislerin Polis Haftası'nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.
Törene, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, kurum müdürleri ve polis memurları katıldı.
-Çerkeş
Çerkeş Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdür Vekili Miraç Çinel'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Buradaki törenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü araçları ilçede kortej geçişi yaptı.
Törene, Çerkeş Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Soymaz, Belediye Başkan Vekili Ramazan Göktepe, kurum müdürleri ve polis memurları katıldı.
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