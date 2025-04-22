Çankırı'da dağcılar 23 Nisan'ı 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesinde kutladı

Zirvede saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan sporcular, şehitler için dua ederek inişe geçti.

Çankırı Dağcılık Spor Kulübünce düzenlenen etkinliğe, Çankırı'nın yanı sıra Ankara ve Düzce'den katılan toplam 20 sporcu, 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesine ulaşmak için erken saatte yola çıktı.

Çankırı'da 20 sporcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ilgaz Dağı'nda "Milli Egemenlik Tırmanışı" gerçekleştirdi.

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