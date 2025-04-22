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        Çankırı'da dağcılar 23 Nisan'ı 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesinde kutladı

        Çankırı'da 20 sporcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ilgaz Dağı'nda "Milli Egemenlik Tırmanışı" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:28
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        Çankırı'da dağcılar 23 Nisan'ı 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesinde kutladı
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        Çankırı'da 20 sporcu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ilgaz Dağı'nda "Milli Egemenlik Tırmanışı" gerçekleştirdi.

        Çankırı Dağcılık Spor Kulübünce düzenlenen etkinliğe, Çankırı'nın yanı sıra Ankara ve Düzce'den katılan toplam 20 sporcu, 1900 rakımlı Yıldıztepe zirvesine ulaşmak için erken saatte yola çıktı.

        Yıldıztepe Kayak Merkezi mevkisinden başlayan yürüyüş, yaklaşık 3 saatin ardından zirvede sona erdi.

        Zirvede saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan sporcular, şehitler için dua ederek inişe geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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