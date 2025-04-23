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        Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankırı'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 14:04 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:04
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        Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankırı'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

        Orta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından çelenk sunulmasının ardından, Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu 4. sınıfı öğrencisi Nida Nur Demir, temsili olarak Kaymakamlık koltuğuna oturdu.

        Daha sonra Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu Spor Salonu'nda devam eden programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler sergilendi, şiirler okundu.

        Programa, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Şabanözü Adliyesi Hakimi Abdüssamet Çiçek, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

        - Bayramören

        Bayramören İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman İnce tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe merkezinde devam eden programda, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

        Kutlamalar kapsamında Nevzat Ayaz İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ayşegül Baloğlu temsili olarak kaymakam koltuğuna oturdu.

        Törene, Kaymakam Hikmet Saka, Belediye Başkanı Raşit Güngör, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul idarecileri, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

        - Çerkeş

        Çerkeş'te İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Çelenk sunma töreninin ardından öğrenciler tarafından bando takımı eşliğinde kent meydanında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        İlçe merkezinde devam eden programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

        Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Soymaz, Saçak Belde Belediye Başkanı Erdal Karakaya, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        - Korgun

        Korgun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kaymakam Ferhat Gür ve Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, makamını öğrencilere devretti.

        Korgun Belediye Düğün Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

        Programa, Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Şabanözü

        Şabanözü'nde ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Mehmet Ali Şahin İlçe Stadı'nda devam eden programda, Kaymakam Emre Urhan ve Belediye Başkanı Faik Özcan öğrencilerin ve törene katılanların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterileri sergilendi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Program, tören geçidi ve bayrak gösterisi yapılmasının ardından sona erdi.

        Programa, Kaymakam Emre Urhan, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Cumhuriyet Savcısı Ali Yalçın, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        - Kızılırmak

        Kızılırmak ilçesinde pazar yerinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Emrah Özbek ve Belediye Başkanı Erol Şentürk, öğrencilerin ve katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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