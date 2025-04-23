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        Kalfat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Orta ilçesine bağlı Kalfat Beldesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:05 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:05
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        Kalfat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Orta ilçesine bağlı Kalfat Beldesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Kalfat İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kalfat İlkokulu Müdürü Hale Nur Kılınç Çömen, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olmadığını, aynı zamanda milletin egemenliğinin ilan edildiği önemli bir gün olduğunu söyledi.

        23 Nisan'ın bağımsızlık mücadelemizin simgesi halkın iradesinin ve kararlılığının kabul gördüğü gün olduğunu ifade eden Çömen, "Bu büyük günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada eşi benzeri olmayan bir biçimde çocuklara armağan etmesi, onun geleceğe ve çocuklara duyduğu güvenin en güzel göstergesidir. Atatürk, bir ülkenin kalkınmasının ancak özgüveni yüksek ve milli değerlerine bağlı bireylerle mümkün olacağını biliyordu. Bu nedenle bu bayram siz çocuklara, yarınlarımıza armağan edildi." dedi.

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sergilendi.

        Programa, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Şabanözü Adliyesi Hakimi Abdüssamet Çiçek, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı ile öğretmen öğrenci ve veliler katıldı.

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