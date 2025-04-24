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        Çankırı Kitap Günleri devam ediyor

        Çankırı'da 27 Nisan'a kadar sürecek Çankırı Kitap Günleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 18:11 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:18
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        Çankırı Kitap Günleri devam ediyor
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        Çankırı'da 27 Nisan'a kadar sürecek Çankırı Kitap Günleri devam ediyor.

        Atatürk Stadı ve Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında fuar gün boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Fuarda yazarlarla söyleşiler, imza günleri ile çocuklara yönelik etkinlikler de düzenleniyor.

        Gün içinde düzenlenen etkinliklerde yazarlardan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Alişan Kapaklıkaya ve Sinan Yağmur vatandaşlarla buluştu.

        Ziyaretçilerden Vural Seğmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliklerin Çankırı için güzel olduğunu söyledi.

        Çankırı'nın kültürel, sportif ve sosyal aktivitelere ihtiyaç duyan bir şehir olduğunu dile getiren Seğmen, "Kitap fuarının açılması son derece önemli. Özellikle dijital çağ dediğimiz sosyal medya bağımlılığının yüksek olduğu bir zamanda özellikle gençlerin ilgisi memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri

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