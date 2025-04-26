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        Çankırı'da seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

        Çankırı'da tuğla yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 20:19 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:19
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        Çankırı'da seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı
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        Çankırı'da tuğla yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

        D-100 kara yolu Çerkeş Kurtçimeni mevkisinde, Nurettin E. idaresindeki 41 TN 884 plakalı tırın dorse kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, tırın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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