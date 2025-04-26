Çankırı'da seyir halindeki tırın dorsesi alev aldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolu Çerkeş Kurtçimeni mevkisinde, Nurettin E. idaresindeki 41 TN 884 plakalı tırın dorse kısmı, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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