Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çerkeş'te çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi

        Çerkeş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 20:19 Güncelleme: 26.04.2025 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çerkeş'te çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çerkeş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

        Komedi Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, palyaço gösterileri sahnelendi.

        Tiyatro gösterisinin ardından çocuklara ikramlarda bulunuldu.

        Belediye Başkanı Hasan Sopacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, keyifli bir tiyatro gösterisi düzenlediklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın bayram coşkusunu paylaşmak, onların mutluluğuna ortak olmak, kahkahaları, neşeleri ve gözlerindeki mutluluk her şeye değerdi. Bu anlamlı günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Fethiye'de feci kaza!