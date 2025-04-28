Korgun Kaymakamı Gür, Maruf köyünü ziyaret etti
Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Maruf köyünü ziyaret etti.
Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Maruf köyünü ziyaret etti.
Kaymakam Gür ile beraberindeki İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Öztürk, Milli Emlak Şefliği personeli Edanur Pişkin köyde incelemelerde bulundu.
Ziyarette, köylülerle de bir araya gelen Kaymakam Gür, vatandaşların sorunlarını dinleyerek talepleri yerinde değerlendirdi.
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