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        Korgun Kaymakamı Gür, Maruf köyünü ziyaret etti

        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Maruf köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:57
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        Korgun Kaymakamı Gür, Maruf köyünü ziyaret etti
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        Korgun Kaymakamı Ferhat Gür, Maruf köyünü ziyaret etti.

        Kaymakam Gür ile beraberindeki İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Öztürk, Milli Emlak Şefliği personeli Edanur Pişkin köyde incelemelerde bulundu.

        Ziyarette, köylülerle de bir araya gelen Kaymakam Gür, vatandaşların sorunlarını dinleyerek talepleri yerinde değerlendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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