Çankırı'da sağanak ve dolu etkili oldu
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Kapaklı ve Karamürsel köylerinde öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.
Bazı tarım arazileri sağanak nedeniyle sular altında kaldı.
Bölgedeki çeltik tarlalarında zarar oluştuğu bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.