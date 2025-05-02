Korgun Kaymakamı Gür, hacı adaylarını uğurladı

Programa ilçe protokolü, din görevlileri, hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan ilçe sakinleri için düzenlenen programa katılan Kaymakam Gür, hemşehrilerinin dini görevlerini yerine getirip sağlıkla memleketlerine dönmelerini diledi.

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