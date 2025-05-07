Yapraklı ilçesinde Trafik Haftası kutlandı

Yapraklı Kaymakamı Mehmet İbrahim Tiyek, Trafik Haftası kapsamında İlçe Emniyet Amirliği tarafından kurulan yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

Ziyarette görevli trafik ekiplerinden yürütülen denetim faaliyetleri hakkında bilgi alan Tiyek, sürücülerle de sohbet ederek trafik kurallarına uyulmasını istedi.

Tiyek, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine riayet edilmesi ve sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması gibi konularda uyarılarda bulundu.

Trafik güvenliğinin sadece denetimlerle değil, vatandaşların bilinçlenmesiyle de mümkün olabileceğini vurgulayan kaymakam Tiyek, görevi başındaki güvenlik güçlerine çalışmalarında kolaylıklar dileyerek özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.