Orta'da "Reflektör Tak, Görünür Ol" etkinliği gerçekleştirildi

Traktör kazalarının önüne geçilmesi ve görünürlüğün artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çiftçilere reflektör takmanın önemi anlatıldı ve ücretsiz reflektör dağıtımı yapıldı. Kaymakam Minuz, ilk reflektörü kendisi takarak reflektör kullanımının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Etkinliğe Kaymakam Erkan Minuz, Şabanözü Jandarma Trafik Timi, İlçe Jandarma Karakolu Komutanı Tegmen Tolga Sıramkaya ve ekibi Elmalık Muhtarı Mustafa Ceyhan ve traktör sahipleri katıldı.

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