Çerkeş'te sokak hayvanları toplantısı düzenlendi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sokak hayvanları konulu toplantı düzenlendi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ın talimatı ile Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu başkanlığında Belediye Konferans Salonunda kurum amirleri ve muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda, sorumluluk alanları ile ilgili bilgiler verilerek istişare edildi.

Toplantıda sokak hayvanlarının öncelikle sahiplendirilmesi ve sahiplenilenlere ilgili kurumlarca çip takılarak takiplerinin sağlanması kararlaştırıldı. Sahiplenilemeyen sokak hayvanlarının ise muhafaza edilerek doğal ortamlarında ve iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak üzere İl Özel İdaresi personellerine teslim edilmesi hususları konuşuldu.