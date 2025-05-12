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        Orta ilçesinde yağmur duası yapıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi Kayılar Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Hacıkızı yağmur duası programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:32 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:38
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        Orta ilçesinde yağmur duası yapıldı
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        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi Kayılar Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Hacıkızı yağmur duası programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Etkinliğe Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Yaylakent Belde Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belde Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, İlçe Müftüsü Erdem Dulun, AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

        Programda konuşan Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, "Rabbim emekleri yağmuruyla ve rahmetiyle buluştursun. Yaylakent ve mahallelerimizde birlik ve beraberlik içinde yapılan tüm hizmetleri destekliyor, daha iyileri için ekip olarak var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte vatandaşlar hep birlikte yağmur duası yaptı.

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