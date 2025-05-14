Çankırı Kalesi'nden düşerek yaralanan genç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı
Çankırı Kalesi'nden düşerek mahsur kalan kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çankırı Kalesi'nden düşerek mahsur kalan kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çankırı Kalesi'ne çıkan E.M. (24) dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Dağlık alanda mahsur kalan genci görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla E.M. bulunduğu yerden kurtarıldı.
Olay yerindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.