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        Orta'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Çankırı'nın Orta ilçesinde, ortaokul ve lise öğrencilerine, trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 14:41 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:30
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        Orta'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Çankırı'nın Orta ilçesinde, ortaokul ve lise öğrencilerine, trafik eğitimi verildi.

        Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulunda, Orta İlçe Emniyet Amirliği ile Orta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programda, Trafik Polisi Ömer Ardıç, günlük yaşamda karşılaşılan trafik kurallarının önemine değindi.

        Ardıç, 2024-2027 Karayolları Trafik Eylem Planı kapsamında öğrencilere eğitim verdi.

        Eğitimin ardından öğrencilere trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtıldı.

        Programa, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Tolga Sıramkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, okul idarecileri ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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