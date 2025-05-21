ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Kültür ve Sanat Festivali kortej yürüyüşü yapıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından "ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Fuar Yolu mevkisinden başlayan kortejle, akademisyenler ve öğrenciler mehteran eşliğinde Atatürk Bulvarı üzerinden Anıt Alanı'na kadar yürüdü.

Rektör Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından program Karatekin Parkı'nda devam etti.

Rektör Karataş, burada yaptığı konuşmada, Emir Karatekin'in izinde anlamlı bir yürüyüş için bir araya geldiklerini belirtti.

Kortej yürüyüşünün yalnızca bir tören olmadığını dile getiren Karataş, "Bilgi ve emek ile yoğrulmuş birikimiyle 18 bini aşkın öğrencimizin bu topraklarla kurduğu güçlü bağın ve geleceğe kararlılıkla yürüyen bir üniversitenin simgesidir. ÇAKÜ bilimsel üretkenliğini her geçen gün artıran, uluslararası alanda etkinliği her geçen gün yükselen, bölgesel kalkınmaya katkı sunan ve burada da görüldüğü gibi toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir yüksek öğretim kurumu olarak yoluna emin adımlarla devam etmektedir." dedi.