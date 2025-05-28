Çankırı'daki lise öğrencileri Türkiye'nin lezzetlerini pansiyonlarında tadıyor

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunda kalan öğrenciler, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait lezzetleri tatma imkanı buluyor.

Okulun bahçesinde yer alan ve 125 öğrencinin kaldığı pansiyonda, "Yurdumun Lezzetleri Yurdumun Mutfağında" adıyla yaklaşık 1,5 yıl önce proje başlatıldı.

Projeyle her ay Türkiye'nin bir bölgesine ait yemek hazırlanarak, yöresel müzikler eşliğinde öğrencilere servis ediliyor.

Hem okulun aşçıları, hem de Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneği ile yapılan protokol kapsamında dışarıdan destek veren aşçılar, çorbasından yemeğine, tatlısından tuzlusuna kadar yöresel yemekleri özenle hazırlıyor.

Projeyle öğrenciler gidip göremedikleri ve merak ettikleri bölgelerin lezzetleri, müzik kültürü, yaşayış biçimi hakkında bilgi sahibi olurken, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek okulda eğitim gören öğrenciler de kendi yörelerine ait yemeklerin özlemini gideriyor.

Okul Müdürü Volkan Kavak, AA muhabirine, okulda 385 öğrencinin eğitim aldığını, projeden pansiyonda yatılı kalan 125 öğrencinin istifade ettiğini söyledi.

Projeye, okulda yatılı kalan öğrencilerin evle alakalı hasretlerini giderebilmek, ev ortamı sağlayabilmek ve pansiyon ortamında öğrencilere daha sağlıklı ve güzel imkanlar sunabilmek için başladıklarını belirten Kavak, "Aslında yedi ay, yedi bölge üzerinden bir çalışma yapıyoruz. Örnek olarak söylersem, bugün mesela Doğu Anadolu mutfağıyla alakalı bir çalışmamız var. Buradaki amacımız, hem kültürel hem sanatsal hem de yöresel müziklerin ve damak tadının öğrencilerimizle beraber bu projeyle buluşturulmasıydı. Sosyal Bilimler Lisesi olarak geleceğin sosyal bilimcileri olacak öğrencilerimize kültürel bir aktarımın da sağlanmasını arzu ettik bu proje kapsamında." diye konuştu. Projenin geçen sene başladığını hatırlatan Kavak, geçen yıl dört bölgenin yemeklerini öğrencilere sunduklarını, bu yıl 7 bölgenin tamamına ait yemekleri öğrencilere ikram ettiklerini dile getirdi. Öğrencileri bölgeler konusunda bilgilendirdiklerini de anlatan Kavak, olumlu dönüşler aldıklarını kaydetti. - Veliler ve öğrenciler projeyi takdirle karşıladı

Pansiyon Müdür Yardımcısı Derya Ekebaş da okulun pansiyonunda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen öğrencilerin kaldığını belirterek, "Pansiyonumuzda uyguladığımız bu proje kapsamında çeşitli bölgelerden gelen, yurdumuzda barınan öğrencilerimizin en azından kendi yörelerine ait özledikleri yemekleri yemeleri ya da yörelerine ait türküleri dinlemeleri bakımından bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Hem velilerimizden hem de öğrencilerimizden gayet olumlu dönüşler aldık." dedi. Pansiyonda kalan 9. sınıf öğrencisi Furkan Sönmez de yürütülen projeden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Ülkenin 7 bölgesine gidemeyen öğrenciler oluyor. Böyle imkanlar çok sınırlı oluyor. Mesela ben bugün, beyran çorbası yememiştim, ilk defa tadacağım. Ege, Akdeniz, Marmara, İç Anadolu gibi farklı bölgelerin yemekleri çıktı. Bugün de son menümüz olan Doğu Anadolu Bölgesi menüsünü yiyeceğiz. İnsanlar bu yemekleri tatmak için binlerce kilometre gidiyor. Tabii ki bu imkana oturduğumuz yerde ulaşmamız, yani yurdumun mutfağında pişmesi bize ayrı bir incelik sunuyor." ifadelerini kullandı.