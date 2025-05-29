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        Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından sene sonu şenliği yapıldı

        Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından sene sonu şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 12:29 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:54
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        Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından sene sonu şenliği yapıldı
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        Şabanözü'nde anaokulu öğrencileri tarafından sene sonu şenliği düzenlendi.

        Şabanözü Macide Anne Anaokulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde düzenlenen şenlikte, okulda eğitim gören minik öğrencilerin hazırladıkları gösteriler sunuldu.

        Okul müdürü Esma Özoğul, burada yaptığı açıklamada, çocukların toplum önünde kendini ifade edebilme, kendilerine güvenlerini artırma, Türk kültürünü tanıma ve sergileme, büyüdüklerinde tatlı anıların olduğu bir gün yaşatmak için programı hazırladıklarını belirtti.

        Programa Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Halk Eğitim Müdürü Yasin Sarı ile veliler ve öğretmenler katıldı.​​​​​​​

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        Galeri
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