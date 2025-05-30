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        Orta'da 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi

        Orta ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:00 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:00
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        Orta'da 4-6 Yaş Kur'an kursu öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi
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        Orta ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

        Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Müftüsü Erdem Dulun'un açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından Kur'an okundu, çeşitli gösteriler sergilendi.

        Programa Orta Belediye Başkan Vekili Yaşar Börekçi, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, siyasi parti temsilcileri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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