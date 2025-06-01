Çankırı'da seçmenler muhtarlık seçimi için sandığa gitti

Muhtarlık seçimi için oy kullanmaya gelen Buğday Pazar Mahallesi sakinlerinden Erkan Demir, sabah erken saatlerde muhtarlık seçimi için oy kullanmaya geldiğini söyledi.

Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı ve Keseköy'de de kurulan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri sürüyor.

Çankırı'da da merkeze bağlı Buğday Pazarı Mahallesi'nde toplam 45 sandıkta 17 bin 295 seçmen yeni muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti.

Çankırı'da çeşitli nedenlerle boş bulunan bazı köy ve mahallelerde muhtarlık ara seçiminde oy verme işlemi başladı.

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