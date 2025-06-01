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        Çankırı'da seçmenler muhtarlık seçimi için sandığa gitti

        Çankırı'da çeşitli nedenlerle boş bulunan bazı köy ve mahallelerde muhtarlık ara seçiminde oy verme işlemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:21
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        Çankırı'da seçmenler muhtarlık seçimi için sandığa gitti
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        Çankırı'da çeşitli nedenlerle boş bulunan bazı köy ve mahallelerde muhtarlık ara seçiminde oy verme işlemi başladı.

        Çankırı'da da merkeze bağlı Buğday Pazarı Mahallesi'nde toplam 45 sandıkta 17 bin 295 seçmen yeni muhtarlarını belirlemek için sandık başına gitti.

        Ilgaz ilçesine bağlı Çeltikbaşı ve Keseköy'de de kurulan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri sürüyor.

        Muhtarlık seçimi için oy kullanmaya gelen Buğday Pazar Mahallesi sakinlerinden Erkan Demir, sabah erken saatlerde muhtarlık seçimi için oy kullanmaya geldiğini söyledi.

        Oyunu kullandığını belirten Demir, "Muhtarımız Buğday Pazarı Mahallesi'ne şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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