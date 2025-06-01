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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Çankırı'da kuraklıktan ve dondan etkilenen tarım arazilerini gezdi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya, bunu göz ardı edemeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 16:34 Güncelleme: 01.06.2025 - 16:57
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        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Çankırı'da kuraklıktan ve dondan etkilenen tarım arazilerini gezdi
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya, bunu göz ardı edemeyiz." dedi.

        Bayraktar, Çankırı merkeze bağlı Germece köyünde kuraklıktan etkilenen tarlalarda inceleme yaparak çiftçilerin sorunlarını dinledi.

        Burada yaptığı açıklamada Bayraktar, kuraklığın, zirai donun, dolunun, zaman zaman sel felaketlerinin, hortum felaketlerinin tarımsal üretime zarar verdiğine işaret ederek, son zamanlarda özellikle 65 ilde don felaketinin etkili olduğunu ve başta meyve olmak üzere birçok ürünün zarar gördüğünü belirtti.

        Zirai don olayının yanında kuraklığın da Türkiye'de tarımı tehdit ettiğini ifade eden Bayraktar, "Geçtiğimiz günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeydim. Kuraklıktan dolayı hububat üretimi olumsuz etkilenmiş ve o bölgede maalesef hububat üretiminde verimlilik ve kalite kayıpları var. İşte bugün de Çankırı ilimizdeyiz. Çankırı ilimizde de yine don felaketinden dolayı bazı ürünlerimiz, özellikle meyvelerimiz yüzde 90'lar mertebesinde zarar görmüş durumda. Ancak Çankırı'da kuraklık tehlikesi de var. Kuraklık tehlikesiyle, kuraklık tehdidiyle hububat üretimimiz de olumsuz etkileniyor. İşte bulunduğumuz arpa tarlasında da gördüğümüz gibi ürünlerimiz tamamen yok olmuş. Yani yüzde 100'ler mertebesinde zarar görülüyor." diye konuştu.

        Zirai don felaketinin yanında daha büyük bir tehlikeye dikkati çekmek istediğini dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Daha büyük bir tehlike, daha büyük bir tehdit bizi bekliyor. Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Bunu göz ardı edemeyiz. Yapılan çalışmalara göre önümüzdeki yıllarda Türkiye su fakiri bir ülke olacak. Bugün 1300 metreküp olan kişi başı su tüketim miktarı 2030'dan sonra yapılan çalışmalara göre 1000 metreküpün altına düşecek. Bu sadece tarımsal üretimi değil, tarımda üretim yapan çiftçilerimizi değil, ülkemizde yaşayan bütün insanlarımızı etkileyecek olan bir afet. Suyun yüzde 77'sini tarımda kullandığımıza göre özellikle en büyük tedbiri tarım sektöründe almak zorundayız."

        Bazı bölgelerde yaşanan kuraklık nedeniyle buğday üretiminin beklenen rekoltenin altına gerçekleşeceğini aktaran Bayraktar, "İşte bunu dikkate alarak özellikle Toprak Mahsulleri Ofisinden çiftçinin maliyetini dikkate alan, çünkü kuraklık yaşadığımız bölgelerde bir miktar daha çiftçimizin maliyeti arttı. Bunu dikkate alan bir fiyatla piyasaya girmesini ve piyasayı düzeltmesini bekliyoruz. Kendileriyle görüşmelerimize devam ediyoruz. Hasat biliyorsunuz yeni başladı. İnşallah bu sene tatmin edici bir fiyat verirler. Çiftçimiz memnun olur." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından kuraklık nedeniyle arpa tarlasından verim alamayan bir çiftçi, ekili tarlasını sürdü.

        Çankırı Ziraat Odası Başkanlığına geçerek Başkan Nejat Gamzeli ve ilçe oda başkanlarıyla görüşen Bayraktar, daha sonra Eldivan ilçesinde dondan etkilenen kiraz ve meyve bahçelerinde incelemede bulundu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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