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        Çerkeş'te 11 yılda 265 bin fidan toprakla buluşturuldu

        Çerkeş'te 11 yılda 265 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:06 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:06
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        Çerkeş'te 11 yılda 265 bin fidan toprakla buluşturuldu
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        Çerkeş'te 11 yılda 265 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.

        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılından bu yana ilçenin her bölgesinde ağaçlandırma çalışmaları ile 265 bin fidanı toprakla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Her yıl fidan dikimi yaptıklarını aktaran Sopacı, "Hep birlikte daha yeşil, daha yaşanabilir bir Çerkeş için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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