Şabanözü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergi açılışı yapıldı

Sergi açılışına Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Halk Eğitimi Merkez Müdürü Yasin Sarı ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Programa katılanlar, daha sonra çok amaçlı salonda sergilenen geleneksel el sanatları çalışmaları, rölyef tablo, epoksi, kaneviçe, tel kırma ve kanvas çanta gibi ürünleri inceledi.

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