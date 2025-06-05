Çerkeş Belediye Başkanı Sopacı'dan bayram öncesi pazarlara ziyaret

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Kurban Bayramı öncesi sebze pazarı ve hayvan pazarını ziyaret etti.

Sopacı, pazar ziyaretlerinde vatandaşlar ve üreticilerle sohbet ederek dilek ve önerilerini dinledi.

Sopacı, üreticilere bereketli kazançlar temennisinde bulunarak, "Bayramlar birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardır. Biz de bu vesileyle belediye meclis üyesi arkadaşlarımız ile hem üreticilerimizin hem vatandaşımızın yanında olduk. Belediyemiz olarak pazar alanlarımızın düzenli, temiz ve güvenli olması için gerekli tüm önlemleri alıyor ve almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere İl Genel Meclis üyesi Murat Ercan, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri İsmet Karşıyaka, Osman Ünaldı ve Fatma Olukçuoğlu eşlik etti.