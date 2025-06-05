Çerkeş 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda kermes düzenlendi

Kaymakam Bulgurlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen okul müdürü Şaban Akdere'ye, eserler, yöresel ürünler ve stantların hazırlanmasında gayret ve emek sarf eden öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve velilerin iş birliğinde meydana getirilen eserler ile yöresel ürünler sergilendi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermese Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Miraç Çinel, Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, Belediye Meclis Üyeleri İsmet Karşıyaka, Fatma Olukçuoğlu, Osman Ünaldı, Dilek Bal, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Sapri Doğdu ile vatandaşlar katıldı.

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