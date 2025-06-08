Çankırı'da gençler "sinsin" oyunuyla eğlendi

Programda halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi de sunuldu.

Daha sonra gençler tarafından sinsin oyunu oynandı.

Ankara Gençlik Derneği Başkanı Ali Keşkekci, bu tür etkinliklerin geleneksel kültürlerini yaşatmak ve gençleri bir araya getirmek adına önem taşıdığını vurgulayarak, destek veren kurumlara ve köy halkına teşekkür etti.

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