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        Çankırı'da Elvan Seyyid Hazretleri anıldı

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde, Elmalık Beldesi Sosyal Yardım, Eğitim ve Dayanışma Derneği (ELESDER) ile Elmalık Köyü Muhtarlığı tarafından Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 21:36 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:39
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        Çankırı'da Elvan Seyyid Hazretleri anıldı
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        Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde, Elmalık Beldesi Sosyal Yardım, Eğitim ve Dayanışma Derneği (ELESDER) ile Elmalık Köyü Muhtarlığı tarafından Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı gerçekleştirildi.

        Elmalık Köyü Elvan Seyyid Türbesi'nin yanındaki alanda düzenlenen programda Ankara Dostlar Konağı Seymen Ekibi gösteri sundu.

        Ardından Mustafa Özcan Güneşdoğdu ilahi ve kasideler seslendirdi. Etkinlikte ayrıca yöresel halk oyunları gösterileri sergilendi.

        Programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İçişleri Bakanlığı Müşaviri İsmail Kargulu, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, Elmalık Köyü Muhtarı Mustafa Ceyhan, iş insanı Namık Tanık ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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