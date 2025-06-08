Çankırı'da Elvan Seyyid Hazretleri anıldı

Ardından Mustafa Özcan Güneşdoğdu ilahi ve kasideler seslendirdi. Etkinlikte ayrıca yöresel halk oyunları gösterileri sergilendi.

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde, Elmalık Beldesi Sosyal Yardım, Eğitim ve Dayanışma Derneği (ELESDER) ile Elmalık Köyü Muhtarlığı tarafından Elvan Seyyid Hazretleri Anma Programı gerçekleştirildi.

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