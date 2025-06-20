Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        23 Nisan'da vali olan çocuğun "Karne günü okullarda dondurma dağıtılsın" talimatı yerine getirildi

        Çankırı'da 23 Nisan'da valilik makamını devralan 4. sınıf öğrencisi Yavuz Çetiner'in karne günü okullarda dondurma dağıtılması talimatı yerine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:49 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 Nisan'da vali olan çocuğun "Karne günü okullarda dondurma dağıtılsın" talimatı yerine getirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da 23 Nisan'da valilik makamını devralan 4. sınıf öğrencisi Yavuz Çetiner'in karne günü okullarda dondurma dağıtılması talimatı yerine getirildi.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında valilik koltuğuna oturan Çetiner, karne günü okullarda dondurma dağıtılması yönünde talimat vermişti.

        Valilik tarafından yapılan girişimler sonucu kente, Kahramanmaraş'tan 16 bin dondurma getirildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesi ve çocuklara karnelerinin verilmesi dolayısıyla kentteki tüm okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dondurma ikram edildi.

        Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, talimatı veren Yavuz Çetiner'i öğrenim gördüğü Güneş İlkokulu'nda ziyaret ederek, karnesini alan öğrencilere birlikte dondurma dağıttı.

        Vali Taşolar, "Sadece sizin sınıf ve okulunuzdaki değil, talimatınızla Çankırı genelindeki bütün kardeşlerimiz karne hediyesinden almış oldu. İl genelinde toplam 16 bin dondurma dağıtılıyor. Benim için de en anlamlı karne günü oldu. O da Sayın Valimizin sayesinde oldu. Kendisine böyle bir fırsatı çocuklarımıza sunduğu için teşekkür ediyorum." dedi.

        Çetiner ise tüm arkadaşlarının dondurma yemesini istediği için böyle bir talimat verdiğini dile getirerek, "İlk önce arkadaşlarıma kendim almak istemiştim ama param yetmemişti. O yüzden bunu arkadaşlarıma karne gününde hediye olarak sunmak istedim. Ben de çok mutlu hissediyorum, arkadaşlarım da çok mutlu olduğu için çok seviniyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Çankırı'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        "Tuz İhtisas Üniversitesi" olan ÇAKÜ'de tuzla ilgili çalışmalar artacak
        "Tuz İhtisas Üniversitesi" olan ÇAKÜ'de tuzla ilgili çalışmalar artacak
        Büyükler Savate Milli Takımı, Çankırı'da kampa girecek
        Büyükler Savate Milli Takımı, Çankırı'da kampa girecek
        Çankırı'da geleneksel toplu sünnet şöleni
        Çankırı'da geleneksel toplu sünnet şöleni
        Çankırı'da 2 ahşap ev yandı
        Çankırı'da 2 ahşap ev yandı
        Çankırı'da 41 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi
        Çankırı'da 41 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi