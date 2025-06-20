Çankırı'nın ilçelerinde karne töreni düzenlendi

Öğrencilere keyifli tatil geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Kaymakam Saka, öğretmen ve velilere emekleri için teşekkür etti.

Törende sınıfları ziyaret eden Kaymakam Hikmet Saka ve Belediye Başkanı Raşit Güngör, öğrencilere karneleri verdi.

Törende sınıfları ziyaret eden Kaymakam Ferhat Gür, öğrencilere karneleri dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Orta ilçesinde Dodurga Belde İlkokulu'nda düzenlenen törende, Kaymakam Erkan Minuz, Dodurga Belde Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çınar tarafından öğrencilere karneleri verildi.

Çankırı'nın Orta, Korgun ve Bayramören ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı, okullarda düzenlenen karne törenleri ile sona erdi.

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