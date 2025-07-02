Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da TKDK'den 12 hayvancılık işletmesi için 125 milyon liralık hibe desteği

        Çankırı'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD 3 Programı Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında destek almaya hak kazanan girişimcilerle 125 milyon liralık hibe desteği sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:07 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da TKDK'den 12 hayvancılık işletmesi için 125 milyon liralık hibe desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çankırı'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD 3 Programı Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında destek almaya hak kazanan girişimcilerle 125 milyon liralık hibe desteği sözleşmesi imzalandı.

        TKDK İl Koordinatörlüğünde düzenlenen imza töreninde, 12 hayvancılık işletmesinin toplam 184 milyon lira yatırım tutarı için 125 milyon lira hibe desteği sözleşmeye bağlandı.

        Vali Mustafa Fırat Taşolar törende, sözleşmeler hakkında yetkililerden bilgi alırken, hayvancılık alanında kurulacak işletmelerin Çankırı'ya ve yatırımcılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

        TKDK İl Koordinatörü Emre Akbıyık da süt üretimi ve besi yatırımlarını içeren projelerin Çankırı'daki üretim kapasitesini ve istihdam sayısını artıracağını belirterek, IPARD Programları kapsamında Çankırı'da bugüne kadar 1088 projeye 4 milyar lira yatırım karşılığında 2,3 milyar lira hibe desteği sağlandığını dile getirdi.

        AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan da Çankırı'ya olan katkıları ve emekleri için TKDK çalışanlarına teşekkür ederek imzalanan projelerin hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        'Bu yaz en sıcak yaz olabilir' uyarısı!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış

        Benzer Haberler

        Çankırı'da aynı istikamette seyir halindeki otomobile çarpıp kaçan tır sürü...
        Çankırı'da aynı istikamette seyir halindeki otomobile çarpıp kaçan tır sürü...
        Çankırı'daki kampı biten Savate Combat Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na h...
        Çankırı'daki kampı biten Savate Combat Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na h...
        Çankırı Valisi Taşolar'dan orman yangınına neden olacak davranışlardan kaçı...
        Çankırı Valisi Taşolar'dan orman yangınına neden olacak davranışlardan kaçı...
        Bayramören'de huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı
        Bayramören'de huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı
        Çankırı'daki 2025 yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle başladı
        Çankırı'daki 2025 yaz Kur'an kursları düzenlenen törenle başladı
        Ankara'da kavgada hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Çankırı'da def...
        Ankara'da kavgada hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Çankırı'da def...