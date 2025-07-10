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        Şabanözü'nde kene bilgilendirmesi ve kanser taraması yapıldı

        Şabanözü'nde kene bilgilendirmesi ve kanser taraması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:22
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        Şabanözü'nde kene bilgilendirmesi ve kanser taraması yapıldı
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        Şabanözü’nde kene bilgilendirmesi ve kanser taraması yapıldı.

        Şabanözü Gümerdiğin Mahallesi'nde Şabanözü Toplum Sağlığı Merkezi görevlisi Dr. Ayşe Bahar Altınay başkanlığındaki toplantıda, vatandaşlara kene ısırması ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hakkında bilgi verildi.

        Etkinlikte kanser taraması da yapılarak, vatandaşlara kolorektal kanser tarama kiti dağıtıldı.

        Altınay, yaz aylarının gelmesiyle KKKA vakalarında artış yaşanması nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunduklarını, kanserin erken teşhisi için de kanser tarama kiti dağıtımı yapıldığını, kilo, tansiyon ve şeker ölçümleri yapılarak hastaların bilgilendirildiğini anlattı.

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