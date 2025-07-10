Şabanözü’nde kene bilgilendirmesi ve kanser taraması yapıldı.

Altınay, yaz aylarının gelmesiyle KKKA vakalarında artış yaşanması nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunduklarını, kanserin erken teşhisi için de kanser tarama kiti dağıtımı yapıldığını, kilo, tansiyon ve şeker ölçümleri yapılarak hastaların bilgilendirildiğini anlattı.

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