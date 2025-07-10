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        Çankırı'da 4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 23:10 Güncelleme: 10.07.2025 - 23:18
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        Çankırı'da 4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4 gün önce yanan ormanlık alanda yeniden yangın çıktı.

        İlçeye bağlı Yuvasaray ve Çeltikbaşı köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, Çankırı İtfaiye Müdürlüğü ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre il ve ilçelerden ekipler sevk edildi.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Aynı bölgede 4 gün önce çıkan yangın, ekipler tarafından 7 saat süren çalışmanın ardından söndürülmüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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