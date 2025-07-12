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        Çankırı'daki yangında 40 hektar ormanlık alan zarar gördü

        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 10 Temmuz'da çıkan yangında 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 09:38 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:38
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        Çankırı'daki yangında 40 hektar ormanlık alan zarar gördü
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        Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 10 Temmuz'da çıkan yangında 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Temmuz saat 19.09'da Çeltikbaşı mevkisinde çıkan orman yangınına yönelik ihbar üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği, ilk müdahalenin saat 19.24 itibarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Yoğun çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, yangında yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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