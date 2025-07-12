Çankırı'daki yangında 40 hektar ormanlık alan zarar gördü
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 10 Temmuz'da çıkan yangında 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 10 Temmuz'da çıkan yangında 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 10 Temmuz saat 19.09'da Çeltikbaşı mevkisinde çıkan orman yangınına yönelik ihbar üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği, ilk müdahalenin saat 19.24 itibarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.
Yoğun çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, yangında yaklaşık 40 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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