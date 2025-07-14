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        Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı

        Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ilgaz Dağı Tırmanışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:46 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:46
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        Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı yapıldı
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        Çankırı'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Ilgaz Dağı Tırmanışı gerçekleştirildi.

        Çankırı Valiliğinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ile Çankırı Dağcılık, Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ÇANDAK) tarafından Ilgaz Dağı tırmanışı düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Çankırı, Kastamonu, Ankara, Zonguldak'tan dağcılar ve JAK timinden oluşan 54 kişi, Ilgaz Dağı'nın 2 bin 404 rakımlı Emirgazi Tepesi zirvesine tırmanarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

        ÇANDAK Başkanı Nuri Erkenci, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanları şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

        Tırmanışta şehitler için dua edip İstiklal Marşı'nı seslendirdiklerini belirten Erkenci, zirvedeki törenin ardından döndükleri kamp alanında sporculara İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı tarafından katılım belgesi verildiğini kaydetti.

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