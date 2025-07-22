Çerkeş'te orman yangınlarına karşı farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Çerkeş'te orman yangınlarına karşı farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ile beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya ve Çerkeş Orman İşletme Müdürü Faruk Yazıcı, orman köyleri başta olmak üzere köy ve toplu alanlarda vatandaşlar yangın riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı, broşür dağıtıldı, kamuya açık alanlara da broşürler asıldı.

Bu kapsamda çobanlık ve arıcılık mesleğini sürdürenlere de yangın riskine karşı duyarlı olunması konusunda uyarı yapıldı.