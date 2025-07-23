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        Çankırı'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:50 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:50
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        Çankırı'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Ç'nin kullandığı 06 CFM 805 plakalı otomobil ile G.Ö. (16) yönetimindeki 18 ACJ 638 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Taştepe Caddesi üzerinde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan G.Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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