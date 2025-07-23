Çankırı'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Ç'nin kullandığı 06 CFM 805 plakalı otomobil ile G.Ö. (16) yönetimindeki 18 ACJ 638 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Taştepe Caddesi üzerinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan G.Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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