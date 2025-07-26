Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Orta'da Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi

        Orta ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 16:07 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta'da Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Orta ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

        İlçe Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimi alan 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri yararına Merkez Cami bahçesinde düzenlenen kermesin açılışı gerçekleştirildi.

        Hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen kermeste el emeğiyle hazırlanan lezzetler ziyaretçilere sunuldu.

        İl Müftü Yardımcısı Sadık Aydoğan ve İlçe Müftüsü Erdem Dulun da kermesi ziyaret etti.

        Kermes sorumlularından bilgi alan Aydoğan, emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrenciler için yapılan bu tür dayanışma etkinliklerinin önem taşıdığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşti!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çankırı'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Çankırı'daki "Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kazılara başlandı
        Çankırı'daki "Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde kazılara başlandı
        Çankırı'da Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde 2025 kazıları başladı
        Çankırı'da Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde 2025 kazıları başladı
        Yol kenarında limonata satarak dondurma parası biriktiren çocuklara kaymaka...
        Yol kenarında limonata satarak dondurma parası biriktiren çocuklara kaymaka...
        Çankırı'da yapılan devlet hastanesinin yüzde 78'i tamamlandı
        Çankırı'da yapılan devlet hastanesinin yüzde 78'i tamamlandı
        Çankırı'da çıkan yangında 100 dekar ekili arazi zarar gördü, çok sayıda hay...
        Çankırı'da çıkan yangında 100 dekar ekili arazi zarar gördü, çok sayıda hay...