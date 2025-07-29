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        Çankırı'da orman yangını riski nedeniyle piknik alanlarında ateş yakılması yasaklandı

        Çankırı'da belirlenen piknik alanlarında yangın riski nedeniyle semaver, mangal, barbekü gibi araç gereçler kullanılmasının yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:22 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:22
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        Çankırı'da orman yangını riski nedeniyle piknik alanlarında ateş yakılması yasaklandı
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        Çankırı'da belirlenen piknik alanlarında yangın riski nedeniyle semaver, mangal, barbekü gibi araç gereçler kullanılmasının yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki ormanlık alanların yangınlara karşı korunması amacıyla, daha önceki tedbirlere ek olarak yeni kararlar alındığı belirtildi.

        Daha önce 1 Haziran-31 Ekim'de Valilik tarafından belirlenen ve ilan edilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi beklendiğinden, ormanlarımızın yangın riskine karşı daha etkin korunması amacıyla ek tedbirler yürürlüğe konulmuştur. 27 Temmuz ile 31 Ağustos arasında Valiliğimizce daha önce kontrollü piknik alanı olarak belirlenen ve ilan edilen yerlerde semaver, mangal, barbekü gibi araç ve gereçler kullanılarak ateşli piknik yapılması kesinlikle yasaklanmıştır. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ilgili idarenin belirleyeceği kurallar çerçevesinde ateşsiz piknik ve diğer faaliyetlere izin verilecektir. Vatandaşlarımızın, ormanlarımızı korumak ve olası yangın felaketlerini önlemek adına alınan bu kararlara titizlikle uymaları büyük önem taşımaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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