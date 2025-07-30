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        Çankırı'da otomobilin traktörün römorkuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:24 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:24
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        Çankırı'da otomobilin traktörün römorkuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mustafa Samet Aksu (24) idaresindeki 06 FJ 9585 plakalı otomobil, Çerkeş-Dikenli kara yolu Kadıköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen A.Ç. yönetimindeki 18 AS 148 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, traktörde bulunan M.Y, S.A.Y. ve J.M. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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