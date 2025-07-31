Dodurga'daki gençlere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde gençlere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde gençlere yönelik Çanakkale gezisi düzenlendi.
Dodurga Belediyesi tarafından iki gün sürecek geziye katılanlar, belde meydanında bir araya geldi.
Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, geziye çıkacak gençlere, gezinin sıradan bir tatil gibi görülmemesi gerektiğini belirterek, "Bu topraklar kolay kazanılmadı. Çanakkale'de ecdadımızın hangi şartlarda mücadele ettiğini görerek, o şuurla gezin. Döndüğünüzde devletimizi, milletimizi çok daha iyi anlayacaksınız." dedi.
Konuşmanın ardından otobüs dualarla uğurlandı.
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